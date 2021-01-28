Госсекретарь США заявил о растущей вражде с Китаем

Американо-китайские отношения становятся все более враждебными, но это не исключает сотрудничества между двумя странами, заявил новый госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее выступая на слушаниях в Сенате Конгресса, Блинкен заявил, что США будут действовать при администрации президента Джо Байдена в отношении Китая «с позиции силы», опираясь на союзников и наращивая свои вооруженные силы.

«Не секрет, что отношения между США и Китаем, пожалуй, самые важные в мире. Они будут во многом формировать будущее, в котором мы все будем жить. Но все чаще в отношениях возникают некоторые враждебные аспекты, в них есть и конкурентные аспекты, а также все еще остаются аспекты сотрудничества», — приводит ТАСС слова Блинкена.

Глава американской дипломатии подчеркнул, что в эту сферу общих интересов входит и ситуация с климатом. «В интересах Китая, Соединенных Штатов и стран по всему миру добиваться конкретных успехов в борьбе с глобальным потеплением. Я уверен, что мы в состоянии добиться этого», — сказал госсекретарь.