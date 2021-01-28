Путин призвал к примирению Европу

Россия хочет и стремится наладить диалог с Европой, являющейся абсолютно естественным партнером в экономике, науке, технологиях, заявил президент Владимир Путин.

«Здесь важно только одно, нужно подходить к диалогу по-честному. Нужно избавиться от фобий прошлого. Избавиться от того, чтобы использовать во внутриполитических процессах все проблемы, которые нам достались из прошлых веков, а смотреть в будущее», — заявил Путин в ходе выступления на Давосском форуме.

По его словам, если Россия и Европа смогут подняться над этими проблемами прошлого, избавиться от этих фобий, то их ждет безусловно позитивный этап в отношениях.

«Мы к этому готовы, мы этого хотим, мы будем к этому с стремиться. Но любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны, она должна быть взаимной», — заключил президент России.