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Российская биатлонистка завоевала бронзу чемпионата Европы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Россиянка Лариса Куклина выиграла бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате Европы по биатлону в Польше.

Победу одержала польская биатлонистка Моника Хойниш-Старега, на четырех огневых рубежах допустившая один промах и показавшая время 45 минут 17,1 секунды. Куклина также с одним промахом уступила ей 15,5 секунды. Серебро у украинки Анастасии Меркушиной.

«Сегодня у меня хорошо сложилась гонка. Рада, что смогла отработать на огневых рубежах, допустив всего один штраф. Это самое главное и позитивное», — цитирует Куклину пресс-служба Международного союза биатлонистов.

В мужской индивидуальной гонке победил латвийский биатлонист Андрей Расторгуев, лучшим из россиян стал Саид Каримулла Халили, который занял четвертое место. Вторым стал норвежец Эрленд Бьонтегорд, тройку призеров замкнул его соотечественник Эндре Стремсхейм.

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