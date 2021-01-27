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Минфин вывел из банков свободные деньги

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента России

Минфин России вывел из банков временно свободные остатки бюджета, размещенные на депозитах, в результате банковская система столкнулась с беспрецедентным оттоком средств, следует из данных казначейства РФ.

На 16 ноября правительственные остатки на банковских счетах составляли 3,312 триллиона рублей. К 26 января у банков остались 850 миллиардов рублей. Таким образом, рублевая «кубышка» резко уменьшилась.

Обычно сокращение депозитов бюджета прекращается в январе, так как традиционный всплеск бюджетных расходов наблюдается в конце года. Однако за три недели 2021 года из банков ушло еще 1,25 триллиона рублей.

В результате общий запас средств Минфина на депозитах репо сократился до многолетнего минимума, покрывающего лишь две недели бюджетных расходов. Ситуация с ликвидностью в банковской системе стала напряженной, отмечают участники рынка.

В частности, на межбанковском рынке внезапно возник локальный дефицит рублей. Впрочем, проблема может носить локальный характер, так как на минувшей неделе Минфин объявил, что возобновляет размещение свободных средств бюджета в банках.

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