НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию

Источник:
ТАСС
234 1
Фото: © «Росатомфлот»
Северный морской путь (СМП) станет самым удобным торговым маршрутом из Азии в Европу. Традиционный маршрут через Индийский океан — на 40% длиннее. Полномасштабный запуск СМП повлечет за собой активное освоение арктических территорий России, пообещал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Таяние льдов в Арктике открыло для навигации по Северному морскому пути большую часть года. Ввод в строй новых атомных ледоколов, которые сейчас строятся в России, сделает возможным круглогодичное движение судов.

«Севморпуть — это, по сути, экономический коридор, который включает не только портовую инфраструктуру, не только ледокольный флот и флот ледового класса, который должен возить, но и те города, которые стоят на этом маршруте», — сказал министр в интервью ТАСС.

Эта магистраль обеспечивает пока в первую очередь транспортировку энергоресурсов. По нему идут суда с российским сжиженным природным газом. В 2020 году по Севморпути было перевезено 33 миллиона тонн грузов — это серьезный результат. Семь лет назад было только 6 миллионов тонн.

«Мы рассчитываем на выход на 80 миллионов тонн к 2025 году, а также рассчитываем на 130 миллионов тонн к 2035 году — это уже будет просто глобальным транспортным путем, как раз тем, которым Северный морской путь и должен стать», — заявил Чекунков.

Торговый коридор

Но для этого, по его словам, нужно превратить СМП в транзитный путь, чтобы грузы по нему шли непрерывным потоком. Речь, в частности, идет о регулярной контейнерной линию Шанхай — Роттердам. «С помощью ледокольной группировки обеспечиваем круглогодичную навигацию, тогда мы победили. Я уверен, что это произойдет. Сейчас вопрос — когда именно. Совместными усилиями будем эту дату приближать», — отметил министр.

Существенные шаги на этом пути уже сделаны. «Ледоколы создаются, идут по графику, и мир это видит. Компании, которые у нас уже стали резидентами Арктической зоны Российской Федерации, показывают новые суда мирового класса, даже с технологическими инновациями, которые уже сейчас выходят на маршруты», — уточнил Чекунковов.

Северный морской путь — главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. Он соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5 600 километров от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.

«Мы всерьез обсуждаем такие прорывные инновационные решения для развития СМП, как, например, энергоснабжение с плавучих АЭС. Еще пять-семь лет назад это вызывало улыбку у многих людей, а сейчас она по факту стоит в Певеке, питает и вызывает очень живой интерес. Это очень важное стратегическое направление развития», — полагает глава ведомства.

Он рассчитывает, что все направления развития Севморпути будут собраны в единый контур управления через два-три года. И это станет отправной точкой для существования СМП как конкурентоспособного коммерческого проекта —ключевого транспортного маршрута мира.

«Пока это все в тестовом режиме, зато, когда через месяц, два, три пройдет регулярный рейс, лед в прямом и переносном смысле будет проломлен», — заключил министр.

Еще по теме
Путин пообещал «ритмичное» выделение денег
Байден пересадит чиновников на электромобили
Запущен первый в России сервис бронирования личных самолетов
Толмачево заказал проект реконструкции взлетно-посадочной полосы
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги #Аналитика
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин призвал к примирению Европу
•
МВД запретило ретушь фотографий для паспорта
•
Госсекретарь США заявил о растущей вражде с Китаем
•
Минфин вывел из банков свободные деньги
Подробности
•
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
•
Аренда и собственность: кого коснется гаражная амнистия
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
•
Самые ожидаемые игры 2021 года
Как это работает
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Вакцина для всех: как сделать прививку от коронавируса
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Ветеринары выловили более 2 тысяч бездомных собак в Улан-Удэ
Сибирь 28.01.2021 10:32
Томская область продлит режим повышенной готовности
Сибирь 28.01.2021 10:15
Кондуктор в Красноярске пинками выгнала пенсионерку без маски
Сибирь 28.01.2021 10:10
Полиция задержала еще одного депутата горсовета Новосибирска
Сибирь 28.01.2021 09:27
Самое популярное
Силовики собрались в центре Новосибирска на митинге. ФОТО
6378
Неизвестные заблокировали работу новосибирского аквапарка
4194
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
3301
Песков назвал цель «разоблачений» Навального
3102
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин призвал к примирению Европу
•
МВД запретило ретушь фотографий для паспорта
•
Госсекретарь США заявил о растущей вражде с Китаем
•
Минфин вывел из банков свободные деньги
О самом главном
Подробности
•
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
•
Аренда и собственность: кого коснется гаражная амнистия
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
•
Самые ожидаемые игры 2021 года
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Песков назвал цель «разоблачений» Навального
114
Путин отреагировал на разговоры о дворце словами «скучно, девочки»
102
Кремль отказался назвать владельцев дворца в Геленджике
95
СК возбудил уголовные дела после субботних беспорядков
60
Более 3 тысяч человек задержали в ходе акций протеста
55