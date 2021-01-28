Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию

Северный морской путь (СМП) станет самым удобным торговым маршрутом из Азии в Европу. Традиционный маршрут через Индийский океан — на 40% длиннее. Полномасштабный запуск СМП повлечет за собой активное освоение арктических территорий России, пообещал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Таяние льдов в Арктике открыло для навигации по Северному морскому пути большую часть года. Ввод в строй новых атомных ледоколов, которые сейчас строятся в России, сделает возможным круглогодичное движение судов.

«Севморпуть — это, по сути, экономический коридор, который включает не только портовую инфраструктуру, не только ледокольный флот и флот ледового класса, который должен возить, но и те города, которые стоят на этом маршруте», — сказал министр в интервью ТАСС.

Эта магистраль обеспечивает пока в первую очередь транспортировку энергоресурсов. По нему идут суда с российским сжиженным природным газом. В 2020 году по Севморпути было перевезено 33 миллиона тонн грузов — это серьезный результат. Семь лет назад было только 6 миллионов тонн.

«Мы рассчитываем на выход на 80 миллионов тонн к 2025 году, а также рассчитываем на 130 миллионов тонн к 2035 году — это уже будет просто глобальным транспортным путем, как раз тем, которым Северный морской путь и должен стать», — заявил Чекунков.

Торговый коридор

Но для этого, по его словам, нужно превратить СМП в транзитный путь, чтобы грузы по нему шли непрерывным потоком. Речь, в частности, идет о регулярной контейнерной линию Шанхай — Роттердам. «С помощью ледокольной группировки обеспечиваем круглогодичную навигацию, тогда мы победили. Я уверен, что это произойдет. Сейчас вопрос — когда именно. Совместными усилиями будем эту дату приближать», — отметил министр.

Существенные шаги на этом пути уже сделаны. «Ледоколы создаются, идут по графику, и мир это видит. Компании, которые у нас уже стали резидентами Арктической зоны Российской Федерации, показывают новые суда мирового класса, даже с технологическими инновациями, которые уже сейчас выходят на маршруты», — уточнил Чекунковов.

Северный морской путь — главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. Он соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5 600 километров от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.

«Мы всерьез обсуждаем такие прорывные инновационные решения для развития СМП, как, например, энергоснабжение с плавучих АЭС. Еще пять-семь лет назад это вызывало улыбку у многих людей, а сейчас она по факту стоит в Певеке, питает и вызывает очень живой интерес. Это очень важное стратегическое направление развития», — полагает глава ведомства.

Он рассчитывает, что все направления развития Севморпути будут собраны в единый контур управления через два-три года. И это станет отправной точкой для существования СМП как конкурентоспособного коммерческого проекта —ключевого транспортного маршрута мира.

«Пока это все в тестовом режиме, зато, когда через месяц, два, три пройдет регулярный рейс, лед в прямом и переносном смысле будет проломлен», — заключил министр.