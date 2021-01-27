Пользователям предложили сфотографировать Землю из космоса

Компания Canon запустила интерактивный сайт, с помощью которого можно сфотографировать поверхность Земли с настоящего спутника.

Спутник CE-SAT-1 был запущен в июне 2017 года. Установленная на нем модифицированная камера EOS 5D Mark III способна снимать с высоты около 600 километров, разрешение устройства составляет около метра.

На борту спутника также находятся телескоп Canon Cassegrain с диаметром зеркала 40 сантиметров и фокусным расстоянием 3720 миллиметров и камера Canon PowerShot S110 для широкоугольных снимков.

Пользователь может зайти на сайт и снимать из космоса определенные места с увеличением и уменьшением масштаба. Вместе с фотографией он также получит точные координаты своего изображения.

Фото: © redefinethelimits.us

Разработчики предупреждают, что сайт использует предварительно снятые изображения, так как спутник движется по заданной орбите и сделать снимок в режиме реального времени невозможно. Сайт при этом дает пользователям представление о возможностях спутника.