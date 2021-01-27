НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Пользователям предложили сфотографировать Землю из космоса

Источник:
Sibnet.ru
138 1
Фото: © NASA

Компания Canon запустила интерактивный сайт, с помощью которого можно сфотографировать поверхность Земли с настоящего спутника.

Спутник CE-SAT-1 был запущен в июне 2017 года. Установленная на нем модифицированная камера EOS 5D Mark III способна снимать с высоты около 600 километров, разрешение устройства составляет около метра.

На борту спутника также находятся телескоп Canon Cassegrain с диаметром зеркала 40 сантиметров и фокусным расстоянием 3720 миллиметров и камера Canon PowerShot S110 для широкоугольных снимков.

Пользователь может зайти на сайт и снимать из космоса определенные места с увеличением и уменьшением масштаба. Вместе с фотографией он также получит точные координаты своего изображения.

Фото: © redefinethelimits.us

Разработчики предупреждают, что сайт использует предварительно снятые изображения, так как спутник движется по заданной орбите и сделать снимок в режиме реального времени невозможно. Сайт при этом дает пользователям представление о возможностях спутника.

Тема: Человек и космос
МКС пролетит над Россией звездой
SpaceX вывела на орбиту одной ракетой рекордное число спутников
Обнаружены следы космической катастрофы
Астрономы измерили глубину моря на спутнике Сатурна
смотреть все
Технологии #Космос
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин рассказал про конец цивилизации
•
Полиция обыскала квартиры Навального
•
Минфин вывел из банков свободные деньги
•
Часам Судного дня оставили 100 секунд до катастрофы
Подробности
•
Аренда и собственность: кого коснется гаражная амнистия
•
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
•
Первая распродажа: когда пройдет «Киберпонедельник-2021»
Как это работает
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Вакцина для всех: как сделать прививку от коронавируса
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Редчайшего вымирающего сокола возродят на Алтае
Сибирь 27.01.2021 20:47
Выигравшая миллион в лотерею сибирячка рассказал о счастливом ананасе
Сибирь 27.01.2021 16:03
Дом Агафьи Лыковой достроят к весне
Сибирь 27.01.2021 15:40
Мэр города в Амурской области раскритиковал снежный Новосибирск
Сибирь 27.01.2021 15:34
Самое популярное
Силовики собрались в центре Новосибирска на митинге. ФОТО
6308
Неизвестные заблокировали работу новосибирского аквапарка
4112
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
3220
Песков назвал цель «разоблачений» Навального
2913
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин рассказал про конец цивилизации
•
Полиция обыскала квартиры Навального
•
Минфин вывел из банков свободные деньги
•
Часам Судного дня оставили 100 секунд до катастрофы
О самом главном
Подробности
•
Аренда и собственность: кого коснется гаражная амнистия
•
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
•
Первая распродажа: когда пройдет «Киберпонедельник-2021»
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Песков назвал цель «разоблачений» Навального
114
Путин отреагировал на разговоры о дворце словами «скучно, девочки»
102
Кремль отказался назвать владельцев дворца в Геленджике
95
СК возбудил уголовные дела после субботних беспорядков
60
Более 3 тысяч человек задержали в ходе акций протеста
55