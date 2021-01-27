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Путин рассказал про конец цивилизации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Новый «горячий глобальный конфликт» в мире станет концом цивилизации, заявил президент России Владимир Путин, выступая онлайн на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Неготовность разрешать мировые проблемы в ХХ веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Сейчас такой горячий конфликт невозможен, очень на это надеюсь. Это означало бы конец цивилизации», — сказал он.

Путин отметил, что ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. В частности, есть вероятность, что государство столкнутся с борьбой всех против всех. По масштабу и характеру потенциальных угроз текущая ситуация напоминает 30-е годы прошлого века, добавил президент.

«С такой ситуацией можно соглашаться, можно не соглашаться, но по многим параметрам — по масштабу и комплексному системному характеру вызовов, потенциальных угроз — определенная аналогия все-таки напрашивается», — уточнил глава государства.

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