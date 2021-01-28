«Зоя» в кино: начинается показ фильма про Космодемьянскую

Фильм о первой женщине, удостоенной звания Героя Советского Союза, Зое Космодемьянской выходит в широкий прокат 28 января.

Военно-историческая драма посвящена судьбе Зои Космодемьянской, погибшей под Москвой 29 ноября 1941 года во время Великой Отечественной войны. Сюжет «Зои» повествует о судьбе девушки-диверсантки, попавшей в плен к врагу. Посмертно Космодемьянская стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза во время войны.

В основу картины лег сценарий, написанный Андреем Назаровым и Леонидом Пляскиным на основе исторических документов и свидетельств выживших участников событий. Режиссером стал Пляскин, а главную роль сыграла молодая актриса Московского академического театра имени Владимира Маяковского Анастасия Мишина.

Накануне премьеры фильма «Зоя» Sibnet.ru провел небольшой опрос среди молодых людей в возрасте 18-25 лет. На вопрос о том, кто такая Зоя Космодемьянская, 60% ответили, что не имеют представления о героине фильма. Остальные 40% называли ее разведчицей, партизанкой, героем Советского Союза, комсомолкой и «кем-то, кто поджигал дома с немцами».

Премьера фильма состоялась 13 декабря 2020 года на XXVIII Фестивале российского кино «Окно в Европу» в Выборге.