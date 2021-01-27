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Развеян миф о не умеющих ездить на «механике» американцах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com

Больше половины автолюбителей в США умеют ездить на «механике», свидетельствует новое исследование Cadillac. Хотя доля автомобилей с МКП на американском рынке стремительно падает из года в год.

66% жителей США не испытывают проблем с вождением машины с «механикой», а 55% когда-то даже владели таким авто, приводит Drom исследование при поддержке Cadillac. Компанию интересовал рынок сбыта седанов CT4-V и CT5-V Blackwing, которые будут доступны в том числе с «механикой».

Среди людей, у которых ранее была машина с МКП (или они брали ее в аренду), 30% «очень заинтересованы» в управлении автомобилем с «механикой». 27% американцев не отказались бы купить подобный транспорт. С большей вероятностью машину с МКП приобретут водители с семейным доходом свыше 100 тысяч долларов в год.

При этом на американском рынке автомат присутствует у 93% всех автомобилей. Также примерно 80% новых авто в США оснащаются только автоматом, без возможности выбора комплектации с механической коробкой.

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