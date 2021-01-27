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Кокорин официально стал игроком «Фиорентины»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © acffiorentina.com

Итальянский клуб «Фиорентина» объявил о приобретении нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака».

«Добро пожаловать, Александр Кокорин!» — говорится в сообщении на русском языке, опубликованном в Twitter.

Клуб также выложил видео с тренировкой футболиста в форме «фиалок».

По информации журналиста La Gazetta dello Sport Николы Скиры, итальянская команда заплатит «красно-белым» за переход 29-летнего футболиста около 4,5 миллиона евро. По данным журналиста Нобеля Арустамяна, Кокорин будет получать 1,7 миллиона евро в год, это меньше, чем в «Спартаке».

Помимо «Спартака», Кокорин защищал цвета «Динамо», «Зенита», «Сочи». В составе «Зенита» Кокорин стал чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка страны. За сборную России форвард провел 48 матчей, забил 12 голов.

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