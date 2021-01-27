Кокорин официально стал игроком «Фиорентины»

Итальянский клуб «Фиорентина» объявил о приобретении нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака».
«Добро пожаловать, Александр Кокорин!» — говорится в сообщении на русском языке, опубликованном в Twitter.
Клуб также выложил видео с тренировкой футболиста в форме «фиалок».
Il primo giorno di Kokorin in Viola #ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/16hSoCKpiE— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 27, 2021
По информации журналиста La Gazetta dello Sport Николы Скиры, итальянская команда заплатит «красно-белым» за переход 29-летнего футболиста около 4,5 миллиона евро. По данным журналиста Нобеля Арустамяна, Кокорин будет получать 1,7 миллиона евро в год, это меньше, чем в «Спартаке».
Помимо «Спартака», Кокорин защищал цвета «Динамо», «Зенита», «Сочи». В составе «Зенита» Кокорин стал чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка страны. За сборную России форвард провел 48 матчей, забил 12 голов.
Иркут 69Ноу хау в чиновничьем новоязе 😀Ритмично капает копейка... ритмично падают слова.
UynachalnicaРечь о Пескове, а не о президенте! А козырей, которые бы тебя убедили, никто и не оставит никогда! У...
Иркут 69Не перед "чмом", а перед населением страны, избирателями и гражданами. Уясни разницу, Пашок 👆
UynachalnicaЦитатаПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин не увидел проблемы в том, что чиновники ездят...
лачиновКак хорошо сказал. Осталось найти чиновника, который хорошо выстроил систему работы ... и обеспечил качество...