Дом Агафьи Лыковой достроят к весне

Дом для отшельницы Агафьи Лыковой за счет миллиардера Олега Дерипаски достроят к весне, в нем будет одна комната, сообщил Sibnet.ru в среду директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.

Деревянный дом для отшельницы Агафьи Лыковой строят на средства миллиардера Дерипаски. Началось строительство в 2020 году, на время поста оно было приостановлено.

«Внутренние работы остались. Приступили к полам, обшивке. Будем надеяться через месяц (будет готов)»,— сказал Непомнящий.

Он отметил, что новый дом отшельницы по внешнему и внутреннему виду будет похож на тот, в котором она живет сейчас, «без изысков». Это деревянная изба с одной комнатой размером шесть на пять метров. Внутри будет печка-буржуйка. Что будет со старым домом, решит сама Лыкова.

Агафья — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах, отшельница до сих пор живет в тайге.