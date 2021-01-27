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Мэр города в Амурской области раскритиковал снежный Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мэр города Белогорска Амурской области Станислав Мелюков побывал в командировке в Новосибирске и раскритиковал уборку снега.

Мелюков написал в своем Telegram-канале, что на прошлой неделе он впервые был в командировке в Новосибирске. Его удивили заснеженные улицы. Мэр Белогорска спросил у таксиста, всегда ли в городе так, на что тот ответил, что это нормально.

«У каждого мэра и главы свое понимание чистоты города. Кому-то бурьян выше человеческого роста – норма, кому-то трава выше 5 сантиметров – бардак», – написал Мелюков.

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Он добавил, что, если бы в Белогорске или Благовещенске было бы столько неубранного снега, то мэров этих городов «давно бы пригвоздили к какому-нибудь сугробу на автобусной остановке».

«А в Новосибирске – нормально. То есть ощущение порядка в каждом городе разное не только у мэров, но и у жителей», – подытожил глава Белогорска.

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