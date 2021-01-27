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Туристам в Приангарье покажут стоянку древнего человека

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил создать в регионе археологический туристический центр. Он будет включать в себя два объекта — стоянку древнего человека и некрополь, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Стоянка древнего человека находится возле села Белореченского. Это крупнейшая от Урала до Тихого океана позднепалеолитическая стоянка. Ее возраст — 15-26 тысяч лет. Второй объект расположен в Иркутске — это «Глазковский некрополь». Он уникален по обряду погребений, количеству каменного и костяного инвентаря, сохранности остеологического материала.

«Мальтинская стоянка древнего человека и Глазковский некрополь находятся в Едином государственном реестре объектов культурного наследия Российской Федерации. В течение этого года нам необходимо создать детальный план по работе над проектом Иркутского археологического туристического центра в 2022 году», — отметил Кобзев.

Он добавил, что необходимо включить в план проекта архитектурно-этнографический музей «Тальцы», Кругобайкальскую железную дорогу, а также мыс Шаманский.

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Топ комментариев

Иркут 69

Ноу хау в чиновничьем новоязе 😀Ритмично капает копейка... ритмично падают слова.

Uynachalnica

Речь о Пескове, а не о президенте! А козырей, которые бы тебя убедили, никто и не оставит никогда! У...

sib_man9

трудовые коллективы, альфарассказчик опосредованно все сделал что-бы их не существовало от слова совсем

Иркут 69

Не перед "чмом", а перед населением страны, избирателями и гражданами. Уясни разницу, Пашок 👆

Crom

То есть ты хочешь сказать что за этих паразитов голосовало больше 99% граждан. Да ты балабол однако.