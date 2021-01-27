Туристам в Приангарье покажут стоянку древнего человека

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил создать в регионе археологический туристический центр. Он будет включать в себя два объекта — стоянку древнего человека и некрополь, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Стоянка древнего человека находится возле села Белореченского. Это крупнейшая от Урала до Тихого океана позднепалеолитическая стоянка. Ее возраст — 15-26 тысяч лет. Второй объект расположен в Иркутске — это «Глазковский некрополь». Он уникален по обряду погребений, количеству каменного и костяного инвентаря, сохранности остеологического материала.

«Мальтинская стоянка древнего человека и Глазковский некрополь находятся в Едином государственном реестре объектов культурного наследия Российской Федерации. В течение этого года нам необходимо создать детальный план по работе над проектом Иркутского археологического туристического центра в 2022 году», — отметил Кобзев.

Он добавил, что необходимо включить в план проекта архитектурно-этнографический музей «Тальцы», Кругобайкальскую железную дорогу, а также мыс Шаманский.