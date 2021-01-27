Авария с 17 автомобилями произошла на трассе в Кузбассе. ВИДЕО

Несколько ДТП с участием 17 автомобилей произошли на участке автомагистрали Кемерово — Новокузнецк, причиной стал неправильный выбор скорости в метель, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу.

Не менее трех ДТП с участием 17 автомобилей произошли на 97-м километре трассы, недалеко от поселка Грамотеино за полчаса — между 11.00 и 11.30 по местному времени. Причиной аварий стал неправильный выбор водителями безопасной скорости движения и дистанции до идущих впереди транспортных средств в сложных погодных условиях.

Пострадали два человека. По данным пресс-секретаря Кузбасского центра медицины катастроф Антона Дужика, мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, еще один пострадавший отказался от госпитализации.

Движение в направлении Новокузнецка на трассе временно ограничено до ликвидации последствий ДТП на участке с 92 по 98 километры. Объезд организован по автодороге «Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк — Междуреченск».