Вечный источник энергии нашли в заброшенных скважинах

Уйти от сжигания углеводородов можно с помощью петротермальной энергии, добываемой из тепла сухих пород на глубинах от трех до десяти километров. В мире уже запущены опытные установки для производства такой энергии.

Идею добычи заключенной в твердых породах энергии предложил в 1914 году отец российской космонавтики Константин Циолковский. В 1920 году систему добычи петротермальной энергии описал академик Владимир Обручев.

«С точки зрения конкуренции с традиционной энергетикой наиболее интересными видами ВИЭ считаются солнечная, ветровая и геотермальная энергия. Однако особенно перспективной можно считать петротермальную энергию, добываемую из тепла сухих пород на глубинах от 3 до 10 километров, где температура может достигать 350 градусов», — сказал РБК академик РАН Сергей Алексеенко.

По его словам, «есть основания считать, что ее достаточно для вечного обеспечения человечества топливом». «Метод ее добычи очень прост: бурятся две скважины, по одной подается холодная вода, по другой извлекается горячая или пар; главное, чтобы между скважинами были проницаемые породы», — пояснил академик.

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В мире работают уже десятки опытных установок по добыче петротермальной энергии с глубины 5 километров — в Америке, Австралии, Франции, Великобритании и Японии.

В России уже есть все необходимое для такого вида энергетики. В стране никак не используются несколько тысяч скважин глубиной до 5 километров, где ранее добывали нефть или газ. В подходящих для добычи энергии скважинах можно получать до 300 МВт электрической энергии, заключил Алексеенко.