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Ростелеком предупредил об изменении кнопок ТВ-каналов

Источник:
Sibnet.ru
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Ростелеком сообщил об изменении кнопок некоторых телеканалов в Интерактивном ТВ и Wink. В их числе «Матч!Арена», «Fox Life» и еще шесть каналов.

С пятницы изменятся кнопки телеканалов: «Fox Life HD» (114 кнопка), «FOX HD» (113 кнопка), History HD (200 кнопка), «A1 HD» (133 кнопка), Paramount Channel HD (126 кнопка), «Матч!Арена HD» (605 кнопка), «Матч!Игра HD» (616 кнопка), «Paramount Comedy HD» (109 кнопка).

Пользователям Wink всегда доступны 20 бесплатных ТВ-каналов эфирного цифрового телевидения. Например, «Первый канал», «Россия 1», «Россия К», «Россия 24», НТВ, «РЕН-ТВ» и другие.

В видеосервисе для удобства созданы специальные рубрики телеканалов. Например, спортивные, кулинарные, музыкальные. Есть разделения на детские и взрослые подборки ТВ-каналов. Также выделены каналы, которые транслируют фильмы и сериалы.

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