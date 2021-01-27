Фиолетовая пшеница ученых СО РАН улучшила память мышей с Альцгеймером

Ученые Института цитологии и генетики СО РАН выяснили, что фиолетовая пшеница с антоцианами улучшает память, этот продукт может стать основной питания больных Альцгеймером и Паркинсоном.

Ученые Института цитологии и генетики СО РАН совместно с коллегами из Всероссийского института растениеводства им. Вавилова работают над созданием сортов зерновых культур с повышенным содержанием антоцианов. Это водорастворимые растительные пигменты (фиолетовый цвет), встречающиеся в природе во фруктах, овощах и зерновых культурах.

Исследование фиолетовой пшеницы провели на мышах, страдающих болезнью Альцгеймера или Паркинсона. Животных поделили на две группы – одних кормили зерном обычной пшеницы, других – с повышенным содержанием антоциана. Третья группа – контрольная, состоящая из обычных мышей, получавших стандартный комбикорм. После нескольких месяцев наблюдений ученые проанализировали результаты зерновой диеты.

Поведенческие эксперименты, которые проводили с подопытными животными ученые НИИ физиологии и фундаментальной медицины (НИИФФМ), показали, что у животных на антоциановой диете улучшилась рабочая пространственная память, затормозились снижение способности к обучению, улучшились некоторые биохимические процессы в мозге (активировались процессы восстановления нейронов).

«Зерно с антоцианами сегодня является очень привлекательным сырьем для создания функциональных продуктов питания, поскольку оно входит в ежедневный рацион большинства людей, лучше хранится и доступно в течении всего года, в отличие от сезонных ягод и фруктов», — рассказала старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Олеся Шоева.