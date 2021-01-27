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Глава Кузбасса порассуждал о выбросах угольной энергетики

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com

Выбросы современных электростанций, работающих на угле, сопоставимы с выбросами газовой котельной, а выделяющийся СО2 все-таки нужен для фотосинтеза, сообщил глава Кузбасса Сергей Цивилев в интервью проекту «Глобальная энергия».

«Получение электроэнергии из угля — это один из наиболее дешевых способов получения электрической энергии. Это сказывается потом и на конкурентоспособности нашей экономики и сказывается на плате за электроэнергию наших граждан», — сказал Цивилев в интервью Сергею Брилеву на проекте «Глобальная энергия».

По его словам, на современных угольных электростанциях стоят такие системы очистки, что выбросы практически равны выбросам с газовой котельной. Но при сжигании угля СО2 выделяется больше, чем на газовой котельной, поэтому стоит вопрос об утилизации углекислого газа.

«Российская Федерация, как раз, является донором (CO2) для многих стран, если правильно посчитать, адекватно посчитать поглощающую способность наших лесов по CO2, а мы сейчас этим серьезно занимаемся, то окажется, что Россия еще донор для других стран по поглощению CO2. Поэтому с этой точки зрения развитие угольной генерации и выбросы CO2 совершенно не вредят нашей экологии. Все остальные выбросы можно вычистить», — отметил глава Кузбасса.

Он считает, что надо больше развивать потребление электроэнергии. «Если мы будем производить электроэнергию дешевую, то конкурентоспособность нашей экономики резко возрастет», — считает Цивилев.

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