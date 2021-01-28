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Фильм «Охотники на монстров» с Йовович выходит в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Фильм в жанре фэнтези «Охотники на монстров» с Миллой Йовович стартует в прокате. Картина рассказывает об ином мире, где правят крайне опасные и наделенные невероятной силой монстры, яростно оберегающие свои владения от чужаков.

По сюжету в мир монстров через пространственный портал попадают лейтенант Артемис и ее отряд элитных бойцов. И предстоит проверить себя на прочность перед лицом невиданной ранее угрозы. В попытке выжить и найти дорогу домой, Артемис объединяет силы с таинственным Охотником, который научился выживать в этих враждебных землях.

Мировая премьера фильма состоялась 3 декабре 2020 года. Картина уже успела оскандалиться: фильм был снят с проката в Китае на второй день из-за расистской шутки.

Главные роли в «Охотниках на монстров» исполнили Милла Йовович, Тони Джа, Ти-Ай, Миган Гуд, Диего Бонета, Джош Хелман и другие.

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