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Кинчев из «Алисы» анонсировал сольный альбом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: DMC Ltd / CC BY-SA 3.0

Основатель группы «Алиса» Константин Кинчев рассказал в Instagram об ограниченной возможности получить его новый сольный альбом «Белый шум».

Сольный альбом Кинчева уже готов. Осталось лишь сделать сведение и мастеринг, что автор планирует успеть за зиму-весну. С 1 февраля на платформе краудфандинга «Планета» можно сделать предзаказ пластинки.

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По словам Кинчева, цифровая версия «Белого шума» не появится в общем доступе. Ее получат только те, кто купить пластинку или любой другой лот на платформе краудфандинга с 1 февраля по 1 сентября. В первый же день осени все участники акции получат альбом.

«Белый шум» — второй сольный альбом Константина Кинчева. Первым был «Нервная ночь», записанный в Ленинграде в 1984 году. Сольник будет отличаться от творчества группы «Алиса».

«Здесь я ничем не связан в движении, это просто мои переживания ну и музыка, которая тащит меня и начинает тащить тех, кто соглашается играть ее вместе со мной», — сказал Кинчев.

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Топ комментариев

Иркут 69

Ноу хау в чиновничьем новоязе 😀Ритмично капает копейка... ритмично падают слова.

Uynachalnica

Речь о Пескове, а не о президенте! А козырей, которые бы тебя убедили, никто и не оставит никогда! У...

sib_man9

трудовые коллективы, альфарассказчик опосредованно все сделал что-бы их не существовало от слова совсем

Crom

То есть ты хочешь сказать что за этих паразитов голосовало больше 99% граждан. Да ты балабол однако.

-Керя-

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