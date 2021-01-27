Кинчев из «Алисы» анонсировал сольный альбом

Основатель группы «Алиса» Константин Кинчев рассказал в Instagram об ограниченной возможности получить его новый сольный альбом «Белый шум».

Сольный альбом Кинчева уже готов. Осталось лишь сделать сведение и мастеринг, что автор планирует успеть за зиму-весну. С 1 февраля на платформе краудфандинга «Планета» можно сделать предзаказ пластинки.

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По словам Кинчева, цифровая версия «Белого шума» не появится в общем доступе. Ее получат только те, кто купить пластинку или любой другой лот на платформе краудфандинга с 1 февраля по 1 сентября. В первый же день осени все участники акции получат альбом.

«Белый шум» — второй сольный альбом Константина Кинчева. Первым был «Нервная ночь», записанный в Ленинграде в 1984 году. Сольник будет отличаться от творчества группы «Алиса».

«Здесь я ничем не связан в движении, это просто мои переживания ну и музыка, которая тащит меня и начинает тащить тех, кто соглашается играть ее вместе со мной», — сказал Кинчев.