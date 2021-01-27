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Пожар произошел в томской «башне Лунева»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено Александром Луневым

Знаменитая водонапорная башня, которую местный житель несколько лет переделывал под жилье, загорелась в Томске, сообщил в соцсетях ее владелец Александр Лунев.

«Этой ночью на башне случился пожар. Скорее всего, причиной стал заряжающийся аккумулятор китайского лазерного уровня. Сильно обгорела одна стена на пятом этаже, сгорел весь наш инструмент, который как раз хранился на стеллаже у стены. Полопались стекла окон, сгорел утеплитель ЭППС в двух перекрытиях, из-за этого частично разрушено отопление на верхних двух этажах», – написал Лунев в среду.

Он добавил, что из-за пожара в башне перестало работать электричество, но была запущена временная линия, чтобы работали электрические обогреватели и башня не замерзла.

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«Два верхних этажа, включая мое жилье, завалены толстым слоем черной сажи. Воняет пепелищем, хотя я понимаю, что все могло бы быть гораздо хуже – если бы полыхнуло ночью, то я бы спал ровно над очагом возгорания», – пояснил житель башни.

Водонапорной башне на улице 19 Гвардейской дивизии 120 лет. Томич выкупил ее у города и за восемь лет потратил на ремонт 8 миллионов рублей. По проекту под жилье занято три этажа из шести. Лунев переехал в башню минувшей осенью.

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