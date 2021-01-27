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Региональные авиакомпании попросили о совместном обслуживании рейсов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Главы российских авиакомпаний S7, Red Wings, IrAero, Utair, RusLine, UVT Aero и холдинга «Аэропорты регионов» попросили Росавиацию разрешить код-шеринговое (совместное) обслуживание субсидируемых рейсов. У пассажиров появится больше возможностей для перелетов, а транспортная доступность в удаленные регионы страны улучшится.

Каждая авиакомпания, заключившая код-шеренговое соглашение, продает через собственные каналы билеты на рейс, который фактически выполняется одной из них. Российские перевозчики не подписывают код-шеринговые соглашения на субсидируемых государством маршрутах — велики риски штрафных санкций.

Участники рынка считают, что без применения код-шеринга на субсидируемых маршрутах невозможно развивать сети региональных аэропортов и обеспечивать транспортную доступность северных, северо-восточных и удаленных территорий, пишут «Известия» со ссылкой на текст документа.

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Совместная эксплуатация рейсов должна подтолкнуть региональные аэропорты к развитию,  а у пассажиров появится больше возможностей добраться до места назначения. И они смогут комбинировать рейсы по субсидируемым маршрутам и не субсидируемым.

Государство улучшит эффективность расходования бюджетных средств, так как субсидируемые рейсы смогут быстрее выходить на самоокупаемость из-за роста объемов перевозок. Региональные узловые аэропорты станут альтернативой московскому авиационному узлу (в него входят Шереметьево, Домодедово и Внуково).

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