Сцены в новом «Джеймсе Бонде» переснимут из-за устаревших гаджетов

Создатели «бондианы» столкнулись с проблемой: из-за переноса премьеры фильма «Не время умирать» некоторые гаджеты, используемые в картине, устарели.

Отдельные, ключевые сцены в фильме про Бонда придется переснять, сообщает издание The Sun. Гаджеты, например, часы и телефон, которые вошли в кадр, уже устарели. Вышли более современные модели. Если оставить фильм в том виде, какой он сейчас — это подпортит репутация агента Бонда.

Перенос фильма «Не время умирать» связан с пандемией. Сначала кинотеатры закрылись, а сейчас работают с 50% рассадкой. Создатели «бондианы» не готовы рисковать кассой фильма, которая изначально была многообещающей.

В 25-м фильме об агенте Джеймсе Бонде «Не время умирать» герой Дэниэла Крэйга оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи.

Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием.