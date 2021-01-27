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Проблемы с медпомощью выявили в больнице Алтая после смерти ребенка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Проблемы с оказанием медицинской помощи выявили в больнице Советского района Алтайского края, где ранее умерла поступившая с небольшим ожогом годовалая девочка.

«В работе поликлиники были выявлены проблемы в оказании плановой медицинской помощи, что связано с ограничениями в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и дефицитом специалистов. В последнее время работа по оказанию плановой помощи постепенно возвращается к прежнему уровню», – сказано в сообщении краевого Минздрава.

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Жители жалуются на длительное ожидание «скорой помощи» после вызова; обеспечение фельдшеров «скорой помощи» необходимыми оборудованием и медикаментами; грубое отношение со стороны отдельных работников районной больницы. Среди других проблем – трудности с талонами к узким специалистам в краевых медорганизациях.

Ранее следователи края возбудили уголовное дело после смерти в этой больнице годовалой девочки, которая обожглась стаканом кипятка. Ребенка госпитализировали, но после оказания медицинской помощи девочка скончалась в реанимационном отделении больницы. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, она умерла из-за повреждения левого легкого при катетеризации подключичной вены.

Мать ребенка обвинила в ее смерти врачей. В социальных сетях она рассказала, что на Алтае семья гостила у родственников, они приехали из Якутии.

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