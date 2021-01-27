Председатель ГД выступил против пересаживания чиновников на автобусы

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин не увидел проблемы в том, что чиновники ездят на персональных машинах вместо общественного транспорта, если они хорошо выполняют свои обязанности.

«У нас проблема не в том, что чиновник ездит на машине, а в том, что он на машине ездит, а свои полномочия выполняет неэффективно», — сказал Володин в интервью радио «Комсомольская правда».

Он напомнил о случаях, когда чиновники «пересаживались в автобусы, в троллейбусы, в трамваи», а в результате «мы с вами теряли страну». «Можно поездить и на трамвае, и на троллейбусе и при этом ни за что не отвечать. Но этот популизм, он ведет-то к развалу», — отметил Володин.

По его словам, «корень зла» стоит искать в «неэффективности, в безответственности, в непорядочности». «Пускай, он ездит на персональной машине, пускай, еще что-то у него будет, но если он возьмет и хорошо выстроит систему работы здравоохранения, обеспечит качество образования, безопасность, наверное, ни у кого не возникнет вопросов», — высказался спикер Думы.

Володин добавил, что если чиновник не решает основные проблемы граждан и берет взятки, то «может быть, ему не только с машины надо пересесть на трамвай, а и в другое место, там, где он может в одиночестве побыть».