Парк развлечений за 300 млн построят на острове в Иркутске

Американские горки, башня свободного падения и каток появятся на острове Конный в Иркутске. Парк развлечений обойдется инвесторам в 300 миллионов рублей, сообщила пресс-служба администрации города.

По информации инициатора проекта, площадки с аттракционами будут находиться возле колеса. Мост, ведущий в парк, благоустроят, рядом с аттракционами поставят арт-галерею, сцены, зоны для торговли и фудкорта.

На острове появятся американские горки, башня свободного падения, каток с искусственным покрытием. Срок реализации первой очереди — 2022 год, общий объем инвестиций — около 300 миллионов рублей.

Заммэра Сергей Кладов объяснил, что парк развлечений актуален для жителей города. И администрация рассматривает возможность его строительства, как на острове Конный, так и в других районах города.