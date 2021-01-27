Актриса из «Сватов» рассказала о судьбе сериала

Актриса Анна Кошмал, сыгравшая Евгению Ковалеву в пятом и шестом сезонах «Сватов», рассказала о трудностях в производстве седьмого сезона сериала.

Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, она написала, что ее мечта — доснять седьмой сезон «Сватов». Актриса отметила, что ее каждый день спрашивают поклонники о том, когда новые серии выйдут на экран.

«Если что, никто не знает, когда они выйдут», — коротко ответила Анна Кошмал.

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Ранее актер Федор Добронравов, исполняющий в «Сватах» одну из главных ролей, уверял поклонников, что «седьмому сезону точно быть». Он говорил, что сериал должны выпустить в 2021 году.

Судя по тому, как разнятся слова актеров из проекта, дата премьеры седьмого сезона «Сватов» по-прежнему не назначена.

Трудности у седьмых «Сватов» появились еще на этапе создания сериала. Сначала съемки откладывались из-за того, что актеров не пускали на территорию Украины. Затем часть артистов, исполнявшая ключевых персонажей, решила покинуть проект.

Сериал «Сваты» — украинский комедийный телесериал студии «Квартал 95». Он повествует об отношениях родителей семейной пары. Со стороны мужа это типичные городские интеллигенты с утонченными манерами, а со стороны жены — простые сельские жители. Когда они встречаются на общей территории, чтобы присматривать за общей внучкой, все превращается в каламбур нескончаемых подколов и нравоучений.