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Спад заражаемости COVID зафиксирован в Томской области вместо всплеска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Менее 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Томской области за минувшие сутки, такого не было давно. После новогодних праздников власти прогнозировали всплеск заболеваемости на конец января.

«В районе 24-25 января мы с вами можем увидеть всплеск количества выявленных пациентов, связанный с праздниками и инкубационным периодом этой инфекции», – заявлял после праздников замгубернатора региона Иван Деев.

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В указанные им даты заражаемость осталась на прежнем уровне: чуть более 100 случаев в сутки. По данным регионального оперштаба на вторник, 26 января, за прошедшие сутки было зафиксировано 98 случаев – это самый низкий показатель за несколько месяцев.

За прошедшие сутки в Томской области от коронавируса умерли четыре человека. По информации оперштаба, в регионе свободно 52% коечного фонда для пациентов с коронавирусом.

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Топ комментариев

Иркут 69

Ноу хау в чиновничьем новоязе 😀Ритмично капает копейка... ритмично падают слова.

Uynachalnica

Речь о Пескове, а не о президенте! А козырей, которые бы тебя убедили, никто и не оставит никогда! У...

sib_man9

трудовые коллективы, альфарассказчик опосредованно все сделал что-бы их не существовало от слова совсем

Crom

То есть ты хочешь сказать что за этих паразитов голосовало больше 99% граждан. Да ты балабол однако.

-Керя-

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