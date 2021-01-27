Спад заражаемости COVID зафиксирован в Томской области вместо всплеска

Менее 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Томской области за минувшие сутки, такого не было давно. После новогодних праздников власти прогнозировали всплеск заболеваемости на конец января.

«В районе 24-25 января мы с вами можем увидеть всплеск количества выявленных пациентов, связанный с праздниками и инкубационным периодом этой инфекции», – заявлял после праздников замгубернатора региона Иван Деев.

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В указанные им даты заражаемость осталась на прежнем уровне: чуть более 100 случаев в сутки. По данным регионального оперштаба на вторник, 26 января, за прошедшие сутки было зафиксировано 98 случаев – это самый низкий показатель за несколько месяцев.

За прошедшие сутки в Томской области от коронавируса умерли четыре человека. По информации оперштаба, в регионе свободно 52% коечного фонда для пациентов с коронавирусом.