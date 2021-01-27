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Номинированный на «Оскар» фильм «Еще по одной» появился в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Еще по одной»

Комедийная драма «Еще по одной» рассказывает историю учителей, которые в качестве эксперимента решили выпивать с утра, чтобы быть счастливее и эффективнее работать. Картину уже набрала высокие зрительские рейтинги и номинирована на «Оскар» в категории «Лучший фильм». Российские зрители могут посмотреть фильм в видеосервисе Wink.

В центре истории — учитель истории Мартин (Мадс Миккельсен). Он настолько скучно преподает, что даже родители вызвали его на разговор. В день рождения друга Мартин выпивает водки и рассказывает о своих тяготах друзьям-коллегам.

Его друг Николай предлагает теорию Финна Скэрдеруда: если бы в крови человека постоянно присутствовало 0,5 промилле алкоголя, он стал бы гораздо эффективнее и счастливее. Недолго думая, друзья решают провести эксперимент, договариваясь пить только в рабочее время и все время поддерживать промилле на уровне.

Как только Мартин замечает, что ученики стали слушать его на уроках, а жена  чаще улыбается, он предлагает друзьям закрепить успех и повысить градус. Эксперимент приводит друзей к неожиданным результатам.

Режиссер фильма «Еще по одной» — датчанин, один из основателей движения «Догма 95» Томас Винтерберг. Фильм он посвятил своей дочери Иде, погибшей в автокатастрофе во время съемок картины. По замыслу режиссера она должна была сыграть роль одного из детей Мартина.

Кинотеатральная премьера фильма «Еще по одной» в России прошла в ноябре 2020 года. 25 января состоялся цифровой релиз. Сейчас посмотреть картину с можно в видеосервисе Wink. 

В январе Wink дарит пакет «Новогодний», куда входят 30 тысяч фильмов и сериалов, 120 телеканалов. Подключить ее можно по специальному  бесплатному промокоду.

Чтобы активировать промокод, нужно зарегистрироваться в Wink (по номеру телефона). Затем в разделе «Мое» найти пункт «Активация промокода». Промокод можно активировать в любой день до 31 января. Подписка будет действовать 30 дней, затем отключится самостоятельно.

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