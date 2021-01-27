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Крупные школы Бурятии перейдут на очную форму обучения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительтсва Бурятии

Школы в Бурятии, где учится больше 1 тысячи детей, с 1 февраля перейдут на очную форму обучения. Сейчас такие учебные заведения работают в частично дистанционном формате, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

Всего в республике 28 школ с количеством обучающихся свыше 1 тысячи детей, 22 из них находятся в столице республики. С начала роста заболеваемости коронавирусной инфекцией крупные школы работали в частично дистанционном формате. На уроки приходило 30% учеников.

В штатном режиме школы начнут работать с 1 февраля. Исключением станет только Сотниковская школа. Она продолжит работать в частично дистанционном формате, потому что у руководства нет возможности обеспечить противоэпидемические меры в полном объеме.

В понедельник президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась и это дает возможность аккуратно снимать ограничения.

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Топ комментариев

Иркут 69

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Uynachalnica

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Crom

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