Плохую древесину переработают в топливные гранулы в Красноярском крае

Завод по переработке неликвидной древесины в топливные гранулы построят к 2022 году в селе Бартат Красноярского края, сообщает правительство региона.

Ассоциация лесопромышленников центрального региона Красноярского края презентовала проект производства древесных топливных гранул (пеллет). Это экологичное высокотехнологичное производство в области деревопереработки мощностью 80 тысяч тонн в год. Завод планируется построить в селе Бартат Большемуртинского района.



Уникальность проекта состоит в переработке неликвидной древесины, частично обгоревшей и поврежденной насекомыми-вредителями. Годовое потребление нетоварного сырья на предприятии планируется до 185 тысяч кубометров.



До начала эксплуатации предстоит обустроить площадки и технологические проезды с твердым покрытием, системы водоснабжения и пожаротушения, выложить фундамент, установить ЛЭП. Старт проекта запланирован на 2022 год, начало производственной деятельности – на 2023 год.

Производство пеллет из плохой древесины активно развивается в разных регионах Сибири. В январе такого типа завод начал работать в Кемеровской области, планируют открыть производство в Забайкальском крае.