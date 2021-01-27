Эксперты нашли «ахиллесову пяту» истребителей США

Американские стелс-истребители F-22 и F-35 имеют серьезные недостатки, делающие их уязвимыми для противника, считают эксперты военного издания The National Interest.

«Стелс, вопреки распространенному мнению, не является плащом-невидимкой», — считают эксперты.

Российские загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух» отлично справятся с задачей обнаружения стелс-самолета в небе. При этом специалисты утверждают, что российские радиолокаторы легко отслеживают F-35 на больших расстояниях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Стелс-перехватчик разработают в России

Технология инфракрасного поиска также вычисляет местоположение американских стелс-истребителей, полагают эксперты.

Среди прочих минусов американских летательных аппаратов указаны существенное отставание по всем параметрам в воздушном бою, к которому истребители F-35 не предназначены. По их словам, в воздухе F-35 может стать легкой добычей российского CУ-57.