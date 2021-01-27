МВФ спрогнозировал стремительный рост цен на нефть

Цены на нефть вырастут в текущем году более чем на 20%, говорится в прогнозе Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах развития мировой экономики.

«Отражая прогнозируемое глобальное восстановление экономики, цены на нефть, как ожидается, вырастут в 2021 году более чем на 20% по сравнению с нижним базовым уровнем 2020 года, но будут все еще оставаться намного ниже уровня 2019 года», — приводит ТАСС прогноз.

Как говорится в этом документе, «цены на другие сырьевые товары, кроме нефти, тоже, как ожидается, вырастут».

«Как прогнозируется, прежде всего сильно ускорится в 2021 году рост цен на металлы», — отмечают специалисты фонда.