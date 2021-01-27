Начались аресты участников акций протеста 23 января

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца обвиняемого в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов на несанкционированной акции протеста 23 января.

«Суд города удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Есенова Евгения Анатольевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), сроком до 24 марта», — сообщили пресс-служба суда. Статья предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Евгений Есенов в ходе допроса дал признательные показания. «Во время следственных действий Есенов вину в инкриминируемом преступлении признал и дал соответствующие показания», — сказал собеседник агентства.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию Алексея Навального прошли в субботу, 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве. Акции сопровождались столкновениями между протестующими и силами правопорядка.

Следственный комитет возбудил ряд уголовных дел о насилии по отношению к сотрудниками правоохранительных органов, хулиганстве, повреждении машины ФСБ и перекрытии движения.