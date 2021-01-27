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Байден позвонил Путину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Российский лидер Владимир Путин впервые поговорил с Джо Байденом как с президентом Соединенных Штатов. При этом американская и российские версии содержания разговора отличаются.

Путин поздравил Байдена с началом работы на президентском посту, сообщает пресс-служба Кремля. Президент России «отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и — с учетом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире — всего международного сообщества» — говорится в сообщении.

В Кремле уточнили, что беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер, уточнили в пресс-службе президента России. Они «выразили удовлетворение» обменом дипломатическими нотами о договоренности продлить договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Президенты также обсудили выход США из Договора по открытому небу, проблематику иранской ядерной сделки, положение на Украине, а также российскую инициативу в проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.

Белый дом подтвердил факт разговора, но отметил, что Байден во время него «выразил озабоченность» ареста Алексея Навального. «Он позвонил президенту Путину сегодня во второй половине дня с намерением обсудить наше желание продлить СНВ-3 на пять лет, а также чтобы подтвердить нашу твердую поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии», — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам были также подняты вопросы о кибератаках, приписываемых российским хакерам, а также «сообщения о россиянах, назначающих награды за солдат США в Афганистане, вмешательство в выборы 2020 года».

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