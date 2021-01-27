Аренда и собственность: кого коснется гаражная амнистия

Госдума во вторник единогласно одобрила гаражную амнистию, депутаты в первом чтении поддержали законопроект, который откроет возможность гражданам зарегистрировать и оформить права на гараж в упрощенном порядке. Кого коснется амнистия, как владельцы будут доказывать свое право на гаражный бокс и зачем это нужно государству?

Зачем нужна гаражная амнистия

Большинство владельцев гаражей в России имеют на руках только гаражные книжки кооперативов. Дело в том, что такие строения массово возводились в советские годы, поэтому участки просто отдавались кооперативам и товариществам в бесплатную аренду местными исполкомами и крупными предприятиями.

По действующим законам кооперативная книжка не является правоустанавливающим документом. Владелец без пакета документов не может продать, подарить или наследовать гараж. Власти имеют право в любой момент снести такие постройки без компенсации, ведь юридически они нигде не зарегистрированы.

Действующий закон определяет гараж, как одноэтажное или двухэтажное капитальное сооружение без дополнительных помещений внутри, которое используют для хранения и обслуживания автомобиля.

По данным Росреестра, в России насчитывается 37 тысяч гаражно-строительных кооперативов и 5,7 миллиона гаражей. С полным пакетом документов на сегодня всего 1,7 миллиона боксов, остальные остаются в правовом вакууме. И это только учтенные гаражи, в реальности их наверняка больше.

Оформить документы на гараж можно было всегда, но это дело трудоемкое и требующее много времени. Гаражная амнистия призвана облегчить этот процесс — когда закон вступит в силу, владельцы гаражей получат возможность получить в собственность землю и само строение по упрощенной процедуре.

Какие документы потребуются

Чтобы оформить право собственности по амнистии на гараж, владельцу потребуется минимум официальных документов. Достаточно одного из списка:

договора о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения

квитанции на оплату содержания бокса

выплаты пая в кооперативе

договора купли—продажи

решения кооператива о распределении гаража

паспорта технической инвентаризации

Владельцев освободят от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый учет объекта, поскольку его проведет орган местного самоуправления. Также при оформлении не придется оплачивать традиционную госпошлину. Оформление прав будет идти в заявительном порядке — после подачи документов в Росреестр.

На первом этапе хозяин гаража получит земельный участок в аренду. После получения пакета документов на гараж владелец сможет переоформить землю в собственность при наличии соответствующего разрешения от муниципалитета. В некоторых случаях землю под гаражными боксами разрешат только арендовать на сроки от 5 до 10 лет с автоматическим продлением договора.

Арендная плата за гаражи рассчитывается муниципалитетом на долгосрочной основе по кадастровой стоимости участка и коэффициента, который зависит от статуса земли. Аренду выплачивает кооператив, для этого его члены ежегодно собирают взносы.

Стоит помнить, что после оформления прав на постройку и землю у человека возникнет обязанность платить налог на имущество. Из плюсов — он сможет легально сдавать гараж, вписать в завещание или дарственную, продать, взять кредит, используя бокс в качестве залога.

Кого коснется гаражная амнистия

Закон коснется капитальных гаражей, возведенных до 30 декабря 2004 года. Под термином «капитальный гараж» в законе понимается постройка с фундаментом, предназначенная исключительно для размещения транспортного средства.

Бокс должен располагаться на земельном участке, предоставленном организацией или муниципальным органом власти. Легализовать металлический гараж или самовольную постройку в рамках амнистии нельзя. Фактически, документ касается только легальных гаражных кооперативов.

Планируется, что упрощенный порядок регистрации гаражного имущества вступит в силу в 2021 году, планируемый срок окончания гаражной амнистии — 1 января 2025 года. Точные сроки проведения гаражной амнистии объявят позднее, после вступления закона в силу.