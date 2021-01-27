Аренда и собственность: кого коснется гаражная амнистия

Госдума во вторник единогласно одобрила гаражную амнистию, депутаты в первом чтении поддержали законопроект, который откроет возможность гражданам зарегистрировать и оформить права на гараж в упрощенном порядке. Кого коснется амнистия, как владельцы будут доказывать свое право на гаражный бокс и зачем это нужно государству?
Зачем нужна гаражная амнистия
Большинство владельцев гаражей в России имеют на руках только гаражные книжки кооперативов. Дело в том, что такие строения массово возводились в советские годы, поэтому участки просто отдавались кооперативам и товариществам в бесплатную аренду местными исполкомами и крупными предприятиями.
По действующим законам кооперативная книжка не является правоустанавливающим документом. Владелец без пакета документов не может продать, подарить или наследовать гараж. Власти имеют право в любой момент снести такие постройки без компенсации, ведь юридически они нигде не зарегистрированы.Действующий закон определяет гараж, как одноэтажное или двухэтажное капитальное сооружение без дополнительных помещений внутри, которое используют для хранения и обслуживания автомобиля.
По данным Росреестра, в России насчитывается 37 тысяч гаражно-строительных кооперативов и 5,7 миллиона гаражей. С полным пакетом документов на сегодня всего 1,7 миллиона боксов, остальные остаются в правовом вакууме. И это только учтенные гаражи, в реальности их наверняка больше.
Оформить документы на гараж можно было всегда, но это дело трудоемкое и требующее много времени. Гаражная амнистия призвана облегчить этот процесс — когда закон вступит в силу, владельцы гаражей получат возможность получить в собственность землю и само строение по упрощенной процедуре.
Какие документы потребуются
Чтобы оформить право собственности по амнистии на гараж, владельцу потребуется минимум официальных документов. Достаточно одного из списка:
- договора о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения
- квитанции на оплату содержания бокса
- выплаты пая в кооперативе
- договора купли—продажи
- решения кооператива о распределении гаража
- паспорта технической инвентаризации
Владельцев освободят от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый учет объекта, поскольку его проведет орган местного самоуправления. Также при оформлении не придется оплачивать традиционную госпошлину. Оформление прав будет идти в заявительном порядке — после подачи документов в Росреестр.
На первом этапе хозяин гаража получит земельный участок в аренду. После получения пакета документов на гараж владелец сможет переоформить землю в собственность при наличии соответствующего разрешения от муниципалитета. В некоторых случаях землю под гаражными боксами разрешат только арендовать на сроки от 5 до 10 лет с автоматическим продлением договора.
Арендная плата за гаражи рассчитывается муниципалитетом на долгосрочной основе по кадастровой стоимости участка и коэффициента, который зависит от статуса земли. Аренду выплачивает кооператив, для этого его члены ежегодно собирают взносы.
Стоит помнить, что после оформления прав на постройку и землю у человека возникнет обязанность платить налог на имущество. Из плюсов — он сможет легально сдавать гараж, вписать в завещание или дарственную, продать, взять кредит, используя бокс в качестве залога.
Кого коснется гаражная амнистия
Закон коснется капитальных гаражей, возведенных до 30 декабря 2004 года. Под термином «капитальный гараж» в законе понимается постройка с фундаментом, предназначенная исключительно для размещения транспортного средства.
Бокс должен располагаться на земельном участке, предоставленном организацией или муниципальным органом власти. Легализовать металлический гараж или самовольную постройку в рамках амнистии нельзя. Фактически, документ касается только легальных гаражных кооперативов.
Планируется, что упрощенный порядок регистрации гаражного имущества вступит в силу в 2021 году, планируемый срок окончания гаражной амнистии — 1 января 2025 года. Точные сроки проведения гаражной амнистии объявят позднее, после вступления закона в силу.