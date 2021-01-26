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Госдума одобрила новый порядок оплаты больничных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект о выплатах больничных и начисления детских пособий напрямую из Фонда социального страхования. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Реформа будет гарантировать оплату вне зависимости от финансового положения компании. Согласно законопроекту, с 1 января 2022 года отдельное заявление на оплату больничного не потребуется, оплата будет производиться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности. Сейчас выплаты идут через работодателя.

Проектом закона также предусматривается назначение пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам на основании электронного листка нетрудоспособности без заявления застрахованного лица.

Законопроект основан на пилотном проекте «Прямые выплаты», в ходе которого в большинстве регионов начислением и выплатой пособий стали заниматься не работодатели, а территориальные органы Фонда социального страхования. Тестирование нового порядка выплат в нескольких регионах доказало его эффективность.

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