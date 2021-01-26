Путин пообещал «ритмичное» выделение денег

Дорожное строительство в России продолжится, необходимые для этого деньги предусмотрены и будут выделяться «ритмично», заявил президент страны Владимир Путин, открывая транспортную развязку в подмосковных Химках.

«Хочу сказать, что работы будет в ближайшее время достаточно, потому что планы по дорожному строительству и сшиванию страны большие. Средства необходимые выделены, все зарезервировано, будет ритмично выделяться»,— цитирует Путина ТАСС.

Президент уточнил, что к 2024 году до нормативного состояния планируется довести 85% дорог в 105 крупнейших агломерациях страны. К 2030 году к аналогичному состоянию должны будут приведены дороги еще в 51 агломерации.

География работа широкая — от Дальнего Востока до Калининграда, отметил Путин. В 2021–2030 годах на дорожное строительство и безопасное движение планируется выделить около 11,6 триллионов рублей.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» намечено отремонтировать 50% региональных дорог, 85% дорог агломераций, а также качественно уменьшить число погибших в ДТП на 100 тысяч населения.