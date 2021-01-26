Введены новые штрафы за «веселящий газ»

Госдума приняла в итоговом чтении закон об административной ответственности за рекламу и пропаганду использования закиси азота в качестве одурманивающего препарата.

Законом вводятся штрафы за пропаганду и распространение информации о продаже «веселящего газа» в любых целях помимо применения в промышленности и медицине. Наказание за данные правонарушения составит от одной до пяти тысяч рублей для граждан, от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, а также от 50 до 150 тысяч рублей для юридических лиц.

Кроме того, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, занимающихся незаконным распространением «веселящего газа», предусмотрено административное приостановление деятельности на срок до 30 суток, передает «Интерфакс».

С 1 января 2021 года в России вступил в силу закон о запрете на использование, распространение и пропаганду закиси азота в качестве одурманивающего препарата. До этого в стране отсутствовали запреты на его оборот для употребления не по назначению.

Между тем неконтролируемое употребление закиси азота человеком может нанести необратимый вред его кровеносной и дыхательной системе и даже привести к летальному исходу. По своему воздействию на человека газ схож с легкими наркотиками.

При этом включение «веселящего газа» в список наркотических средств недопустимо, так как он активно используется в медицине для ингаляционного наркоза, а также в промышленности, отмечают законодатели.