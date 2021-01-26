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Кремль отказался назвать владельцев дворца в Геленджике

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Дворец в Геленджике, о котором идет речь в расследовании оппозиционера Алексея Навального, принадлежит одному или нескольким бизнесменам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике, и один или несколько бизнесменов прямо или опосредованно владеют этим объектом. Но согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев, и мы не собираемся этого делать, это просто было бы некорректно», — сказал Песков.

Вопросы об охране объекта силами ФСО и ФСБ официальный представитель Кремля переадресовал силовикам. Он также добавил, что не располагает данными о посещении этого объекта Владимиром Путиным.

Видео «Дворец для Путина» вышло на YouTube 19 января, к 26 января его посмотрели более 90 миллионов раз. В ролике утверждается, что построенный за 100 миллиардов рублей комплекс под Геленджиком является частной резиденцией Владимира Путина.

Глава государства после публикации видео заявил, что авторы расследования о дворце в Геленджике «промывают россиянам мозги». Путин также отметил, что ничего из указанного в фильме не принадлежит ни ему, ни его родственникам.

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