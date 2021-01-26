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МКС пролетит над Россией звездой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Россияне смогут невооруженным глазом понаблюдать за пролетами Международной космической станции в ночном небе, сообщает пресс-служба Роскосмоса. МКС можно наблюдать ежедневно до 4 февраля.

Станция при ясной погоде будет видна ночью и в сумерки в виде яркой звезды, которая пролетает с юго-запада на юго-восток в течение нескольких минут. Ее величина будет сопоставима по размерам с Венерой.

По мере движения станция меняет блеск, при этом наивысшей точки она достигает на южной стороне неба. Для наблюдения не рекомендуется использовать бинокли и другие оптические приборы, так как МКС движется по небу довольно быстро, ее тяжело поймать в окуляр.

Международная космическая станция совершает один виток вокруг Земли примерно за полтора часа, поэтому за ночь можно увидеть ее несколько раз. Однако с каждым пролетом МКС будет смещаться к западу, в какой-то момент она станет недоступна для визуального наблюдения.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японский астронавт Соити Ногути.

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