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Депутаты поддержали налоговый вычет для занимающихся спортом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому граждане России смогут вернуть часть средств, потраченных на занятия спортом.

Налоговый вычет будут предоставлять в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ.

Из выступления замминистра финансов Алексея Сазонова на пленарном заседании Госдумы следует, что реальная денежная экономия составит порядка 15 тысяч рублей. На первом этапе за вычетом с заявлением и подтверждающими документами надо будет обращаться в налоговую, затем предполагается автоматизация — например, через портал «Госуслуги».

По данным замминистра спорта Ксении Машковой, в 2020 году более 6,3 миллиона человек посещали фитнес-центы. Это потенциально число тех, кто может обратиться за вычетом.

Ко второму чтению авторам рекомендовали просчитать, какая именно нагрузка ляжет на субъекты, а также проработать вопрос, смогут ли получить налоговый вычет родители, чьи дети платно занимаются спортом.

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