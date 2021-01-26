Samsung Galaxy S21 Ultra получил уникальный дисплей

Флагманский смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra станет первым устройством южнокорейской компании с энергоэффективным дисплеем OLED нового поколения.

Разработчики использовали в новинке новые органические материалы с повышенной скоростью движения электронов в органическом слое, за счет этого удалось значительно улучшить светоотдачу.

В результате такие материалы могут излучать более яркий свет при меньшем потреблении энергии. В сравнении с текущим поколением экранов OLED, разработка Samsung потребляет на 16% меньше энергии.

Отмечается, что даже такой относительно небольшой прирост энергоэффективности повысит время работы Samsung Galaxy S21 Ultra без подзарядки минимум на несколько часов. Для производительных смартфонов с высоким потреблением энергии такая экономия очень важна.