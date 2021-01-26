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МВД разъяснило «замену» документов на авто QR-кодом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

МВД вместе с Минцифры проведет эксперимент по использованию цифровой копии водительского удостоверения и документов на автомобиль, но водителям все равно нужно будет иметь при себе «реальные» документы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Замглавы Минцифры Олег Качанов анонсировал использование специального мобильного приложения вместо регистрационных документов на машину и водительского удостоверения. С каких регионов начнут опыт, не уточняется.

По данным Волк, эксперимент начнется с электронного свидетельства о регистрации транспортного средства. Инспекторы для проверки будут использовать исключительно мобильные устройства с установленной сертифицированной программой. Водитель будет предъявлять инспектору QR-код на смартфоне.

Только после успешной реализации этого проекта рассмотрят аналогичный вопрос с водительскими правами.

«МВД России подчеркивает, что управление транспортными средствами без документов, предусмотренных ПДД РФ, а также какие-либо иные изменения правового режима в субъектах Российской Федерации на период проведения опытной эксплуатации создаваемых сервисов и мобильных приложений не планируется. Предъявление электронных копий документов вместо их оригиналов в пилотных регионах не предусмотрено», — отметила Волк.

В пункте 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации определен перечень документов, которые водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции предъявлять им для проверки. В том числе это водительское удостоверение и регистрационные документы на транспортное средство.

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