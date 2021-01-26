Собаки в Бурятии напали на девятилетнюю девочку

Несколько собак напали на девятилетнюю девочку в поселке Забайкальский в Улан-Удэ, когда она возвращалась из школы домой, сообщило региональное СУ СК по Бурятии.

Во вторник около 13.00 по местному времени (8.00 мск) на девочку, которая возвращалась из школы домой, напала стая собак. Ребенку на помощь пришел местный житель. Он отогнал животных и оказал школьнице помощь. Малышку увезли в больницу с ранами головы и бедра.

На место происшествия выехали следователь и криминалисты. В случае если на девочку напали домашние животные, владельцев собак выявят и привлекут к уголовной ответственности.

Это не первый случай нападения собак в Забайкальском за последнее время. В декабре свора собак растерзала 20-летнюю девушку, а в январе животные напали на подростка, также возвращавшегося из школы домой.