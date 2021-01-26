Три машины столкнулись в Новосибирске. ВИДЕО

Три автомобиля столкнулись в Ленинском районе Новосибирска, в аварии пострадала пятилетняя девочка, сообщает УГИБДД по городу.

Во вторник около 14.00 в районе дома на улице Большой, 583 Ленинского района произошло столкновение трех машин. Водитель Subaru Legacy столкнулся с автомобилем Nissan Primera за рулем которого была женщина. Далее автомобиль Subaru столкнулся с машиной Mazda 3.

В результате пострадал пассажир автомобиля Nissan — пятилетняя девочка, она госпитализирована с переломом позвоночника и травмой левого плеча. Также с травмами доставлена водитель Nissan Primera и пассажирка Subaru Legacy.