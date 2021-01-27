Россияне рассказали, что самое сложное в поисках работы

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Найти подходящую вакансию стало самым сложным в поисках
работы почти для половины россиян, об этом свидетельствуют данные опроса,
который провел сервис «Работа.ру».
В опросе поучаствовали 3,5 тысячи россиян. 48% высказались,
что самое сложное в поиске работы – найти подходящую вакансию (множественный
выбор). 40% опрошенных отметили, что для них трудно ждать ответа на отклик от
потенциального работодателя.
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По мнению 36% респондентов, самое сложное – это собеседование.
Четверть опрошенных испытывают трудности с составлением резюме, 18% – с выполнением
тестового задания, 10% – с подготовкой сопроводительного письма.
При поиске подходящей вакансии большинство опрошенных (70%) обращают
большое внимание на зарплатное предложение работодателя.