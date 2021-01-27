Россияне рассказали, что самое сложное в поисках работы

Найти подходящую вакансию стало самым сложным в поисках работы почти для половины россиян, об этом свидетельствуют данные опроса, который провел сервис «Работа.ру».

В опросе поучаствовали 3,5 тысячи россиян. 48% высказались, что самое сложное в поиске работы – найти подходящую вакансию (множественный выбор). 40% опрошенных отметили, что для них трудно ждать ответа на отклик от потенциального работодателя.

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По мнению 36% респондентов, самое сложное – это собеседование. Четверть опрошенных испытывают трудности с составлением резюме, 18% – с выполнением тестового задания, 10% – с подготовкой сопроводительного письма.

При поиске подходящей вакансии большинство опрошенных (70%) обращают большое внимание на зарплатное предложение работодателя.