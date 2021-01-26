Российские Ту-142 облетели Аляску

Российские противолодочные самолеты Ту-142 проникли в зону ПВО Аляски, говорится в сообщении Объединенного командования воздушно-космической обороны североамериканского континента (NORAD).

«Подразделение командования на Аляске идентифицировало и отследило два российских самолета Ту-142, вошедших в опознавательную зону ПВО Аляски. Самолеты оставались в международном воздушном пространстве», — говорится в сообщении NORAD в Twitter.

Пресс-служба Тихоокеанского флота подтвердила, что 26 января пара Ту-142МЗ выполнила плановый полет над акваториями Берингова и Чукотского морей в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

«Экипажи Ту-142МЗ совершенствовали навыки полета над безориентирной местностью и пилотирование в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации»,— сообщается на сайте флота.

Время нахождения самолетов в воздухе превысило 11 часов. За это время они преодолели более 8 тысяч километров. Российские Ту-142МЗ в ближней зоне сопровождали высотные истребители МиГ-31БМ.

Ту-142 — советский и российский дальний противолодочный самолет, предназначенный для «охоты» на атомные подводные лодки противника. Сейчас самолет в основном применяется для дальней океанской разведки.