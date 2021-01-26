Иркутский подросток изрезал женщину из-за iPhone 11

Подросток в Иркутске откликнулся на объявлении о продаже iPhone, а когда пришел на встречу, накинулся на владелицу гаджета с ножом. Женщина находится в больнице, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подростка, подозреваемого в особо тяжком преступлении. Жертвой стала 25-летняя иркутянка, намеревавшаяся продать iPhone 11 Pro Max.

По данным МВД, вечером в пятницу в полицию поступило сообщение, что на улице в микрорайоне Ершовский лежит женщина с множественными ранениями. Врачам удалось спасти девушку. Сейчас она находится в больнице.

Пострадавшая разметила в Сети объявление о продаже iPhone. Через некоторое время ей позвонил молодой человек и сказал, что готов купить гаджет. На встречу с ней пришел подросток. Осмотрев товар, он выхватил нож и стал бить женщину. После этого, выхватил телефон и убежал.

Менее суток потребовалось оперативникам, чтобы установить и задержать предполагаемого преступника. По данным СУ СК, мальчик состоит на учете о психиатра и живет с отцом. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).