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Байден пересадит чиновников на электромобили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: U.S. Customs and Border Protection

Президент Джо Байден планирует заменить государственный автопарк электромобилями, собранными исключительно в США, этот пункт присутствует в подписанном им указе «Покупайте американское».

«Федеральное правительство владеет огромным парком транспортных средств, которые мы собираемся заменить электромобилями, произведенными прямо здесь, в Америке, американскими рабочими», — цитирует Байдена ABC News.

Автопарк федеральных властей США насчитывает примерно 650 тысяч автомобилей. Tesla, General Motors и Nissan Motor производят электромобили внутри страны. Ford Motor и другие компании объявили о планах сделать это.

«Практически на каждом заводе в США будет гибридный или электрический продукт», — цитирует CNBC вице-президента по промышленности, труду и экономике Центра автомобильных исследований Кристин Джичек.

Байден не указал, как скоро государственный парк станет «зеленым». Смена автопарка поможет плану его администрации по созданию 1 миллиона новых рабочих мест в автомобильной промышленности США.

Также президент США пообещал ввести некую систему скидок и льгот для автомобилистов, которые собираются пересесть на электрокары и отказаться от машины с двигателями внутреннего сгорания. Однако детали этого проекта пока держатся в секрете.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Дворец то ему где построили, там виноградники есть?

Fazar

Путин много чего говорил и обещал, - его словам уже народ не верит......

SИN

ФСО охраняет дворец какого-то бизнесмена? Это что за компот? Спецсвязь это для кого? По какому праву?...

Uynachalnica

Особенно марка Обещанное на ура пойдет!

Иркут 69

Следы путает по старой гебешной привычке. Никуда он от власти не уйдёт добровольно... слишком всё далеко...