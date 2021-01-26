Байден пересадит чиновников на электромобили

Президент Джо Байден планирует заменить государственный автопарк электромобилями, собранными исключительно в США, этот пункт присутствует в подписанном им указе «Покупайте американское».

«Федеральное правительство владеет огромным парком транспортных средств, которые мы собираемся заменить электромобилями, произведенными прямо здесь, в Америке, американскими рабочими», — цитирует Байдена ABC News.

Автопарк федеральных властей США насчитывает примерно 650 тысяч автомобилей. Tesla, General Motors и Nissan Motor производят электромобили внутри страны. Ford Motor и другие компании объявили о планах сделать это.

«Практически на каждом заводе в США будет гибридный или электрический продукт», — цитирует CNBC вице-президента по промышленности, труду и экономике Центра автомобильных исследований Кристин Джичек.

Байден не указал, как скоро государственный парк станет «зеленым». Смена автопарка поможет плану его администрации по созданию 1 миллиона новых рабочих мест в автомобильной промышленности США.

Также президент США пообещал ввести некую систему скидок и льгот для автомобилистов, которые собираются пересесть на электрокары и отказаться от машины с двигателями внутреннего сгорания. Однако детали этого проекта пока держатся в секрете.